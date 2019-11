Stefan Krämer hatte schon vor dem Spiel vor den spielstarken Bayern gewarnt, und seine Vorahnung sollte sich bewahrheiten. Der Ball lief in der Anfangsphase wunderbar durch die Reihen der "kleinen" Bayern. Immer wieder tauchten sie vor dem Tor von Morten Behrens auf. Richtig gefährlich wurde es aber erst, als Christopher Richards einen Kopfball knapp links am FCM-Kasten vorbeisetzte (17.). In dieser Szene hatte Magdeburg noch Glück, doch kurz darauf war das aufgebraucht: Sarpeet Singh kam an der Strafraumgrenze an den Ball und traf per Flachschuss zum 1:0 (21.). Das reichte Singh noch nicht, denn in der 30. Minute schnürte er den Doppelpack. Magdeburg steckte nicht auf und kam ebenfalls zu Möglichkeiten. Immer wieder stand Christian Beck dabei im Mittelpunkt, noch dem Sechs-Tore-Mann fehlte es in Halbzeit eins am nötigen Zielwasser. Das stellte ein satter Lattentreffer eindrucksvoll unter Beweis. Mit 2:0 ging es in die Pause.

Doppeltorschütze Sarpreet Singh. Bildrechte: imago images/foto2press