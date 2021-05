Der Hallesche FC ist am Ende der Saison in der 3. Liga so richtig ins Rollen gekommen. Am letzten Spieltag feierte das Team von Florian Schnorrenberg einen 1:0-Erfolg beim FC Bayern München II. Ein Blitzstart und ein glänzender Torwart führten zum Sieg. Halle kletterte mit dem vierten Sieg aus den letzten jüngsten fünf Spielen noch auf Rang neun. Bayern München verpasste ein Fußball-Wunder und steigt ab. Der Meister der Vorsaison hat zwölf Partien in Folge nicht gewinnen können.