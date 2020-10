Sechs Minuten jubelte der Nachwuchs des Deutschen Rekordmeisters das nächste Mal. Nicolas-Gerrit Kühn behauptete den Ball zunächst gut im Vortrag, passte dann mit etwas Glück auf Leon Dajaku. Dessen Schuss ging ans Bein von Broll und von dort ins Tor. In dieser Szene ließ die Dynamo-Defensive allen Gegenspieler viel zu viel Raum. Und vorne wollte es auch nicht klappen. Immer wieder waren die Angriffe zu ungenau, einer lief ins Abseits oder hatte die Hand am Ball. So kam Dresden im ersten Abschnitt zwar zu ein paar Abschlüssen, ein Schuss auf das gegnerische Tor blieb aber aus. Stattdessen hatten sie Glück nicht mit 0:3 in die Pause zu gehen. Nach einem Foul von Kapitän Sebastian Mai im Strafraum gab es Elfmeter für Bayern II. Broll konnte seinen Fehler vom 0:2 wieder gut machen und klärte den Versuch von Angelo Stiller zur Ecke (42.). Münchens Leon Dajaku (Nr. 7, vorne) erzielt das Tor zum 2:0. Bildrechte: imago images/foto2press

Anderes Dynamo-Gesicht in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Dynamo deutlich besser. Ransford Königsdörffer kam für Panagiotis Vlachodimos ins Spiel und belebte die Dynamo-Offensive direkt. Nur eine knappe Minute nach Wiederanpfiff vergab Christoph Daferner aus vier Metern den Anschluss. Er trat nach einem Pass von Agyemang Diawusie auf den Ball. Doch die Sachsen waren gewillt und kamen so zu einigen Chancen. Diawusi schoss gleich zwei Mal aus aussichtsreicher Position nur knapp neben das Gehäuse (54./65.). Die Bayern machten nun offensiv nicht mehr als nötig, standen defensiv aber bis auf wenige Ausnahmen nicht so gut. Dresden gelang es aber nicht aus diesen Szenen Kapital zu schlagen.

Zudem hatte Dynamo Glück, dass ein Schubser von Mai gegen Arp im Strafraum nicht als Foul gewertet wurde (60.). Somit entging Dynamo einem möglichen zweiten Elfmeter. Und auf der Gegenseite versuchten sie es schließlich mit Tricks. Der bereits gelb-verwarnte Tim Knipping wollte einen Strafstoß schinden, doch Schiedsrichter Martin Speckner fiel nicht darauf rein und stellte stattdessen richtigerweise den Innenverteidiger vom Feld (83.). In den Endzügen der Partie unterlief Dynamo im Aufbauspiel noch einmal ein Patzer, den Kühn zum dritten Tor nutzte. Dabei setzte er sich stark gegen Mai und Chris Löwe durch und hämmerte den Ball dann zentral an Broll vorbei in die Maschen. Dresdens Tim Knipping bekommt die Gelb-Rote Karte. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Stimmen zum Spiel:

Markus Kauczinski (Dresden): "Glückwunsch an Bayern II zum verdienten Sieg. Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen. Danach sind wir besser reingekommen, haben aber einfach das Tor nicht getroffen und deshalb am Ende völlig zurecht verloren."

Holger Seitz (München): "Ich glaube, dass es ein verdienter Sieg war. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Fußballspiel mit dem Ball aufgezogen. Die Anzahl der Chancen waren so, wie es das Ergebnis wiederspiegelt. Mit dem Elfmeter hätten wir das Spiel schon in der ersten Halbzeit für uns entscheiden können."