Pfostenpech Zwickau - Dortmund effizient

Von Abtasten keine Spur, im Stadion Rote Erde ging es sofort zur Sache. Die BVB-Youngster wirbelten sofort los und brachten die Zwickauer schnell in Verlegenheit. Pherai war der Aktivposten und prüfte zweimal Brinkies, der zunächst Schlimmeres verhindern konnte. Die Gäste setzten Nadelstiche und schnupperten in der zehnten Minute sogar am 1:0, doch Innenverteidiger Nkansah köpfte nach einem Göbel- Eckstoß die Kugel an den linken Pfosten. Danach wurde der Druck der Gastgeber jedoch immer größer.

Die Schwarz-Gelben witterten ihre Chance und gingen in der 21. Minute in Führung. Nach Fehler von Jansen kam der BVB in Ballbesitz. Raschl verlängerte mit der Hacke auf Pherai, der den Ball volley in die Maschen feuerte. Zwickau blieb unsortiert und fing sich sieben Minuten später den nächsten Gegentreffer ein. Diesmal war es Pfanne, der nach einer Raschl-Flanke einköpfte. Die Zwickauer mussten höllisch aufpassen, dass es nicht noch dicker kam, doch sie hatten fast die richtige Antwort parat. Ein Kopfball von Gomez (35.) zischte haarscharf über den Querbalken, drin war die Kugel aber nicht. Mit 0:2 aus FSV-Sicht ging es in die Kabinen. Bildrechte: IMAGO / Eibner

BVB legt nach - Gäste antworten

Trainer Enochs brachte nach der Pause mit König, Reinthaler und Coskun für Könnecke, Nkansah sowie Jansen dreifach frisches Personal, doch das Tor markierten die Dortmunder. Taz hatte nach Pherai- Zuspiel freie Bahn und überlistete Brinkies aus spitzem Winkel zum 3:0. Jetzt war guter Rat teuer, die Zwickauer kämpften aber.

In der 65. Minute keimte plötzlich wieder Hoffnung, denn Coskun zog einfach mal und sein von Viet abgefälschter Schuss landete in den Maschen. Nur noch 1:3, doch ein weiteres Tor wollte den Rot-Weißen nicht mehr gelingen. Die Dortmunder spulten ihr Pensum clever runter, der FSV verlor sein fünftes Spiel in dieser Saison.

Stimme Joe Enochs (Trainer FSV Zwickau)