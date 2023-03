Ahmet Arslan (re.) und Co. hatten am Sonntag wenig Mühe mit dem BVB II.

Die SG Dynamo Dresden hat das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II zur erhofften "Heim-Party" gemacht. Die SGD gewann am Sonntag (12.03.) vor 13.550 Zuschauern, darunter mindestens 7.500 Dynamo-Fans, im Signal-Iduna-Park verdient mit 3:1 (3:0). Die Entscheidung fiel schon in den ersten 20 Minuten als Dynamo durch zwei Treffer von Stefan Kutschke (6./17.) und einem von Startelf-Debütant Jakob Lemmer (8.) schon uneinholbar führte. Dortmund wachte erst nach dem 0:3 auf, musste aber zunächst mit ansehen, wie Jonathan Meier das sichere 1:3 auf der Linie noch verhinderte (24.). Das tatsächliche 1:3 erzielte dann Justin Njinmah in einer BVB-Drangphase (53.).

Unmittelbar nach dem Anpfiff musste die Partie kurzfristig unterbrochen werden. Dortmunder Fans hatten im eigenen Block Pyrotechnik abgebrannt und das Spielfeld in eine dichte Nebelwolke gehüllt. Dresden zeigte sich davon unbeeindruckt und ging mit der ersten Torchance durch einen Kutschke-Kopfball in Führung. Nur drei Minuten später stellte Lemmer per Flachschuss ins linke Eck auf 2:0. Als Kutschke wenig später einen Foulelfmeter souverän zum 3:0 verwandelte, war das die Vorentscheidung. Im Anschluss konzentrierte sich Dynamo auf die Ergebnisverwaltung, was Dortmund mehr Spielanteile ermöglichte.