Doch zu Beginn war von den personellen Kalamitäten beim FCM nichts zu sehen. Direkt nach Anpfiff hatte Luca Schuler einen guten Abschluss (1.), im Anschluss hätte der Ex-Hallenser Antonios Papadopoulos nach Doppelpass zwischen Ceka und Baris Atik fast ein Eigentor fabriziert, sein Schuss wurde aber noch von der Linie gekratzt (2.). Danach wurde die Partie nach und nach immer ausgeglichener, Magdeburg hatte zwar weiter die besseren Chancen, doch Dortmund II kam über seine schnellen Konterspieler gefährlich vors Tor der Gäste. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte der FCM durch eine Dreifach-Chance: BVB-Keeper Stefan Drljaca parierte erst gegen die Schüsse von Tobias Knost und Schuler, am Ende köpfte Kath über Kasten. Mit einem insgesamt gerechten 0:0 ging es in die Halbzeit.

Der zweite Durchgang begann dann perfekt für den FCM: Atik passte optimal auf Schuler, der Ball mit viel Gefühl über Drljaca ins Tor hob (50.). Und es lief weiter traumhaft für Magdeburg. Sechs Minuten später zirkelte Atik einen Freistoß fast von der Eckfahne zum 2:0 ins lange Eck - ein Sonntagsschuss am Sonnabend. Danach hatten die Elbestädter die Partie im Griff und hätten sogar noch auf 3:0 erhöhen können. Doch Ceka verpasste in der 81. Minute erst per Kopfball und dann per Nachschuss an den Pfosten die Entscheidung. Der eingewechselte Maximilian Franzke hatte sechs Minuten später ebenfalls das 3:0 auf dem Fuß, vertändelte aber einen Konter fahrlässig. Es reichte auch so für den sechsten Magdeburger Sieg im achten Spiel und der Verteidigung der Tabellenführung.