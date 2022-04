Der HFC fand im großen Westfalenstadion (neudeutsch: Signal Iduna Park) nur schwer ins Spiel und hatte immer wieder Probleme mit den schnellen Dortmundern Angreifern. Während die Gastgeber in den ersten 15 Minuten bereits fünf Abschlüsse verbuchen konnten, fand Halle offensiv gar nicht statt. In der 18. Minute verpasste Richmond Tachie die verdiente Führung, brachte den Ball aber aus fünf Metern nicht im leeren Tor unter. Den ersten Schuss für die Sachsen-Anhalter gab Wosz ab, der nach einer Ecke aus der Distanz abzog (22.). Danach wurde Halle etwas aktiver. Michael Eberwein rutschte aber beim Abschluss weg und verzog deshalb deutlich. Der Versuch von Shcherbakovski landete in den Armen von BVB-Schlussmann Luca Unbehaun. Danach zog sich das Meyer-Team wieder etwas zu sehr zurück und ließ dem BVB II zu viel Platz im Spielaufbau. Die HFC-Abwehr allerdings verteidigte die Möglichkeiten gut weg.