25. Spieltag

Es war ein hartes Stück Arbeit für den 1. FC Magdeburg beim Tabellenvorletzten Werder Bremen II. Doch letztlich holte der FCM mit dem 3:1 (1:1) den zweiten Sieg in Folge, der ihn wieder an den Platz an der Sonne bringt.

von Christian Dittmar und Christian Stolze (Bremen)