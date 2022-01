Der HFC wollte beim Punktspiedebüt von Trainer Meyer ein Offensivfeuerwerk abfackeln, davon war in der ersten Halbzeit jedoch nicht mal ansatzweise etwas zusehen. Die Braunschweiger gaben klar den Ton an, hielten die Saalestädter geschickt vom Tor entfernt und gingen in die Offensive. Die "Löwen" stellten die HFC-Abwehr immer wieder vor Probleme.

Nach der Pause wurden die Hallenser mutiger und hatten in der 52. Minute die Möglichkeit zur Führung, doch Eberwein blieb schließlich an Braunschweigs Schlussmann Fejzic hängen. Mitten in einer Phase, als die Saalestädter in Schwung kamen, gelang den Niedersachsen das 1:0 (65.). Kobylanski steckte zu Ihorst durch, der flach abdrückte und Schreiber im Hallenser Tor überwinden konnte.