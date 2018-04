Im Vergleich zur 0:6-Pleite gegen Tabellenführer Paderborn veränderte Mark Zimmermann seine Startelf auf einer Position. So stand Timmy Thiele gegen Aalen gar nicht erst im Kader. Der Grund: Seine Frau erwartet Nachwuchs. Thieles Ausfall bedeutete einen Startelfeinsatz für Firat Sucsuz.

Jena begann das Spiel mit viel Ballbesitz. Der rechnerisch mögliche Klassenerhalt schien die Thüringer zu beflügeln. Auch Chancen ergaben sich. So hätte Julian Günther-Schmidt schon früh das 1:0 erzielen können, doch bei seinem Abschluss aus Nahdistanz zögerte er zu lang (8.). Vor allem wenn Kapitän René Eckardt den Ball nach vorn brachte, wurde es gefährlich. So leitete er die Großchance für Sucsuz ein (24.) und bereitete das 1:0 von Günther-Schmidt mit vor (32.).

Aalen fand in der ersten Halbzeit offensiv kaum statt. Lediglich ein Patzer von Jena-Torwart Jo Coppens bescherte den Gästen so etwas wie Torgefahr. Marcel Bär schien vom plötzlichen Ballgewinn allerdings so überrascht gewesen zu sein, dass ein präziser Torschuss offenbar nicht mehr möglich war (31.).