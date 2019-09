In der 80. Minute zerplatzten die Jenaer Hoffnungen auf ein mögliches Remis wie eine Seifenblase: Nach einem Konter umkurvte Efkan Bekiroglu CZ-Keeper Coppens und netzte aus acht Metern zum 3:1 ein. Kurz vor dem Abpfiff wäre fast noch das 4:1 gefallen, doch Mölders scheiterte knapp am belgischen Schlussmann der Gäste, der in Giesing mit Abstand bester Jenaer Akteur war.

Lukas Kwasniok (Jena): "Fußball wird durch einzelne Situationen entschieden. Wenn man bei einem Standard nicht konsequent verteidigt, dann steht es eben 2:0. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war schon gut, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Fakt ist, du musst 1:0 in Führung gehen. Das verändert das Spiel komplett. So rennst du halt nur hinterher. 1860 war jetzt nicht die Mannschaft, die brutal viel Körpergröße hatte. Es gilt halt immer, die Zuordnung zu behalten bis der Ball aus der Gefahrenzone ist. Das war leider nicht der Fall und dann läuft am langen Pfosten ein Gegenspieler ein und dann macht der das 1:0 und du hechelst hinterher und kassierst den zweiten Standard. Das war halt bitter. Ich hatte jetzt nicht so viele Aktionen gesehen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt fällt das dritte Tor für Sechzig, doch dann haben wir es wieder schlecht verteidigt. So fährst du nach Hause und hast null Punkte, das ist halt Sch… Punkt, Punkt Punkt…"