Rassiger Beginn

Beide Teams gingen gleich von Beginn an zur Sache: In der 2. Minute scheiterte Maximilian Wolfram aus spitzem Winkel an FCM-Keeper Keeper Alexander Brunst. Auf der Gegenseite schoss Marcel Costly nach einem Konter aus zehn Metern über das Jenaer Tor (4.). Im Anschluss beruhigte sich die Partie.

Coppens pariert Elfer - Türpitz trifft im Nachschuss

Doch nach einer Viertelstunde wurde es wieder lauter auf den Rängen, denn der Referee entschied nach einem Foul von Kühne an Costly auf Strafstoß. Philip Türpitz übernahm die Verantwortung und schoss die Kugel in die Mitte, doch Jo Coppens konnte parieren. Allerdings landete der Abpraller erneut bei Türpitz, der das Spielgerät reaktionsschnell im zweiten Versuch in die Maschen setzte (16.). Jubel beim FCM nach dem Führungstreffer durch Philip Türpitz. Bildrechte: IMAGO

Brunst rettet gegen Eckardt - Türpitz legt per Elfer nach

Jena schien vom Rückstand unbeeindruckt und kam durch Rene Eckardt zur nächsten Gelegenheit, dessen Schuss aus Nahdistanz Brunst mit einer Glanztat entschärfte (20.). Vier Minuten später zeigte der Schiedsrichter im Jenaer Strafraum erneut auf den Elfmeterpunkt. Costly war von Guillaume Cros gehalten worden. Erneut schritt Türpitz zur Tat und versenkte die Kugel diesmal im ersten Anlauf ins linke Eck.

Beck bittet zum Tanz und erhöht auf 3:0

Auch danach blieb es eine packende und temporeiche Partie, in der die Gäste jedoch einen Tick abgezockter agierten. So auch in der 35. Minute, als Tor-Garant Christian Beck die halbe Jenaer Abwehr vernaschte und überlegt zum 3:0 ins lange Eck einschob. Mit der klaren FCM-Führung ging es in die Kabinen.

Magdeburg lässt nicht locker

Kurz nach dem Wechsel durfte bei den Gästen schon wieder gejubelt werden: Nach einer Ecke kam der Ball über Umwege zu Andre Hainault, der die Kugel aus 13 Metern in die Maschen hämmerte (47.). Obwohl die Partie eigentlich gelaufen war, steckte der FCC nicht auf.

Ehrentreffer durch Wolfram

In der 55. Minute wurden die Bemühungen der Thüringer mit dem hochverdienten Ehrentreffer belohnt: Dabei landete ein Schuss aus sechs Metern von Starke zwar am Pfosten, doch Wolfram, der mitgelaufen war, schob den Ball in Abstaubermanier über die Linie.

Dritter Elfer - fünftes FCM-Tor

Doch damit nicht genug, das muntere Toreschießen ging weiter, denn Magdeburg bekam erneut einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Costly von Pannewitz gefoult wurde. Türpitz entschied sich wieder für das linke untere Eck und erhöhte auf 5:1 (59.). Trotz des deutlichen Rückstandes bewies Jena Moral. In der 63. Minute hatte Wolfram die Chance für den zweiten Treffer der Zeiss-Städter doch sein Schuss aus elf Metern kratzte Handke gerade noch von der Linie. Obwohl es im Anschluss noch weitere Chancen für den FCM gab, blieb es am Ende beim 5:1.

Das sagten die Trainer:

Jens Härtel (Magdeburg): Stimme folgt