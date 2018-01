Nervöser Beginn beider Teams

Erster Startelf-Einsatz für Kevin Pannewitz beim FC Carl Zeiss Jena. Versuchte die Partie zu leiten und glänzte in vielen Spielsituationen mit einem feinen Füßchen. Bildrechte: IMAGO Exakt 158 Monate war es her, als zum letzten Mal der Hallesche FC auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld gastierte. Besonderes Augenmerk lag heute auf den FCC-Kicker Kevin Pannewitz, der seinen ersten Startelf-Einsatz für die Jenaer absolvierte. In die Partie starteten beide Teams äußerst nervös. Es fehlte die Sicherheit bzw. Kontrolle, um einen geordneten Spielaufbau auf den Platz zu bringen. Für die erste Torannäherung sorgten die Hausherren. Der nach der Verletzungspause zurückgekehrte Timmy Thiele zog direkt von der Strafraumkante ab. Der Ball rauschte jedoch deutlich am HFC-Kasten vorbei (9.). Das war es dann aber auch an spielerischen Highlights im ersten Abschnitt. Der FCC bestimmte über weite Strecken die Partie. Es fehlte jedoch der entscheidende kreative Moment, um das HFC-Abwehrbollwerk zu überlisten.

Jena belohnt sich für Aufwand

Der HFC versuchte in der letzten Viertelstunde noch einmal die Jenaer in Gefahr zu bringen. Jena agiete jedoch zu kompakt und konnte am Ende jubeln. Bildrechte: IMAGO Rico Schmitt veränderte seine Elf auf eine Postion und brachte für Martin Ludwig Hilal El-Helwe auf den Platz. Damit wollte der HFC-Coach seiner Mannschaft etwas mehr Offensivgeist einhauchen. Dieser blieb jedoch weitestgehend aus. Die Thüringer übernahmen erneut das Ruder und drückten mächtig auf die Tube. Pannewitz setzte Thiele mit einem „Zuckerpass“ in Szene. Dieser scheiterte jedoch an der eigenen Prazision (53.). Wenige Minuten später klingelte es im HFC-Kasten. Thiele und Rene Eckardt setzten sich mit einer feinen Kombination im HFC-Zentrum durch. Der Erstgenannte zog direkt im Strafraum ab und ließ Halle-Keeper Tom Müller keine Chance (62.). Und der Stürmer hatte noch nicht genug. Zehn Minuten später ließ Thiele Müller erneut keine Chance und schob zum 2:0 ein (72.). Der überraschende 1:2-Anschluss des HFC durch Erik Zenga konnte auch nichts mehr an dem Spielausgang (74.) ändern. Für Jena war es das elfte ungeschlagene Heimspiel in Folge.

Das sagten die Trainer:

Rico Schmitt (Halle): "Jena hat verdient gewonnen. Der Sieg war definitiv mehr gewollt vom FCC. Uns hat in der ersten Halbzeit der Mut gefehlt. Gekillt haben uns dann die ersten 15 Minuten nach der Pause. Nach dem Rückstand haben uns die finalen Taktionen gefehlt, um das Spiel noch zu drehen. Enttäuschend für uns ist, dass wir das nächste Ost-Duell verkloren haben."

Mark Zimmermann (Jena): "Ich bin sehr froh und erleichtert, dass wir das Spiel für uns entschieden haben. Es war wieder ein sehr enges Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir nicht zwingend genug. Im zweiten Abschnitt haben wir uns gesteigert und hatten den Gegner mehr in Bewegung gebracht. In der Liga gewinnt man Spiele nur über Mentalität und nicht nur wenn man die bessere Mannschaft ist. Das wollten wir heute zeigen."