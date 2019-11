Der Rückstand schien Jena aber nicht zu beeindrucken, denn in der 11. Minute ballerte Ole Käuper den Ball aus halbrechter Position unter die Latte. Mit dem Ausgleich im Rücken wurde die Zeiss-Elf immer mutiger und offensiver. Bayern verlor dagegen seine spielerische Linie. Zwar hatte Sarpreet Singh nochmals eine Chance durch einen Fernschuss (17.), doch sonst lief in der Offensive nicht mehr viel zusammen.

Jena belohnte sich dagegen in der 38. Minute mit dem Führungstreffer durch Julian Günther-Schmidt, der nach einer Flanke von Kilian Pagliuca aus Nahdistanz zum 2:1 einköpfte. Drei Minuten später hatte Günther-Schmidt eine weitere Gelegenheit für die Gäste, doch sein Kopfball ging am Tor vorbei.

Nach der Pause wurde die Partie zerfahrener. Es gab immer wieder Unterbrechungen, die den Spielfluss hemmten. In der 75. Minute die kalte Dusche für die Thüringer: Dominik Bock verlor die Kugel nahe der Grundlinie an Jannik Rochelt, dessen flache Eingabe landete bei Derrick Köhn, der aus 17 Metern die Kugel ins lange Eck versenkte.



Die Gäste meldeten sich jedoch in der 79. Minute eindrucksvoll zurück, als Nico Hammann einen Freistoß nahe der linken Seitenlinie direkt in die Maschen setzte. Zwar warfen die Bayern nochmals alles nach vorn, doch Cuisance traf mit der letzten Chance - einem satten Flachschuss – nur den Innenpfosten (89.). Somit blieb es beim ersten Jenaer Auswärtssieg in dieser Saison.