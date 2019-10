Die Gastgeber begannen vor 3.331 Zuschauern in Düsseldorf, die Mehrzahl kamen aus Jena, tonangebend. Gefahr nach vorn strahlten sie trotzdem nicht aus. Manuel Konrads Distanzschuss ging vorbei (6.), ansonsten gab es keine Abschlüsse zu verzeichnen. Aus dem Nichts gingen die Uerdinger dann in Führung: Franck Evina tankte sich von links in den Strafraum, setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch, ein Verteidiger warf sich in den Laufweg, Tom Boere staubte ab - 1:0 (21.).