Göbel schockt Jena - Thiele scheitert knapp

Die Zeiss-Kicker wurden bei ihrer Flutlichtpremiere früh auf dem falschen Fuß erwischt. Bereits in der 3. Minute nutzte Patrick Göbel einen Fehler von Keeper Jo Coppens, der einen Ball schon sicher hatte aber nicht festhalten konnte, eiskalt aus und versenkte die Kugel aus acht Metern zur Führung in die Maschen. Die Gastgeber antworteten mit zwei guten Chancen durch Timmy Thiele, der erst an Würzburg-Keeper Patrick Drewes scheiterte (7.) und zwei Minuten später einen Schuss aus Nahdistanz knapp neben das Gehäuse setzte. Die Entstehung zum 0:1: Torwart Jo Coppens kann den Ball gegen Patrick Göbel (r.) nicht behaupten. Bildrechte: Karina Hessland

Würzburg kontert Jena aus

Im Anschluss verpufften jedoch die Offensivbemühungen. Würzburg blieb dagegen hellwach, störte früh und lauerte auf Konter. So auch in der 14. Minute, als Coppens gerade noch einen Schuss von Göbel abwehrte. Jena blieb dagegen weiterhin blass und fehlerhaft. In der 31. Minute schlugen die Kickers erneut zu: Dennis Mast legte quer auf den freistehenden Dominic Baumann, der aus elf Metern unbedrängt zum 2:0-Pausenstand erhöhte.

Und fast das 0:3 ...

Auch nach dem Wechsel agierte Jena ohne Selbstvertrauen. Leichte Ballverluste brachte die Würzburger immer wieder gefährlich ins Spiel. In der 58. Minute knallte ein 20-Meter-Schuss von Felix Müller an die Unterkante – den zurückspringenden Ball köpfte der kurz zuvor eingewechselte Fabio Kaufmann auf das Jenaer Tor, doch Coppens konnte gerade noch mit seinen Fingerspitzen klären. Die beste CZ-Chance nach der Pause hatte Thiele mit einem Kopfball, den Drewes in höchster Not über die Latte lenkte (72.).

Pannewitz verkürzt per Kopf

Obwohl Jena nun besser im Spiel war, fehlte in den Aktionen das Überraschungsmoment. So musste schließlich in der 82. Minute ein Standard für den Anschlusstreffer herhalten: Dabei köpfte Kevin Pannewitz die Kugel nach einer Starke-Ecke vor dem herausgelaufenen Drewes in die Maschen. Zu mehr reichte es jedoch nicht. Jenas Kevin Pannewitz erzielt das Tor zum 1:2 , Würzburgs Torwart Patrick Drewes ist machtlos. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Das sagten die Trainer: