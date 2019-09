In der 24. Minute ertönte der Pfiff des Referees: Der Chemnitzer Georgi Sarmov hatte Lucas Hufnagel im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfer verwandelte Dominik Stroh-Engel sicher zur etwas überraschenden Führung der Platzherren (25.). Trotz des Rückstandes bemühte sich der CFC weiter um offensive Aktionen. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatten die Sachsen in der Nachspielzeit durch Niklas Hoheneder, der nach einer Ecke mit einem Kopfball an Mantl scheiterte.

Kurz nach der Pause fast das 2:0 für die Gastgeber, als Felix Schröter freistehend mit einem Kopfball in Jakubov seinen Meister fand (49.). Zwei Minuten später musste sich der CFC-Keeper aber doch zum zweiten Mal geschlagen geben: Nach einem Zuspiel von Hufnagel netzte erneut Stroh-Engel aus zentraler Position zum 2:0 für die Oberbayern ein. Chemnitz steckte jedoch nicht auf und belohnte sich in der 60. Minute mit dem Anschlusstreffer von Garcia, der nach toller Vorarbeit von Davud Tuma, einen Kopfballaufsetzer in die Maschen setzte. Auch im Anschluss blieb die Ristic-Elf bemüht, doch es fehlte an weiteren zwingenden Aktionen.