Die 4.931 Zuschauer sahen eine engagierte Chemnitzer Mannschaft, die mit der ersten klaren Chance in Führung ging. Nach Foul an Tom Baumgart zeigte Schiedsrichter Wolfgang Haslberger in seinem ersten Drittligaspiel auf den Punkt. Dennis Grote, der in der Hinrunde in Paderborn einen Elfmeter verschossen hatte, nagelte den Ball zentral in die Maschen (16.).