Die erste gute Chance hatte dabei Daniel Frahn, der nach einer Ecke zum Kopfball kam und Preußen-Torwart Maximilian Schulze Niehues zur Glanztat zwang (8.). In der 19. Minute wurde eine Leutenecker-Flanke von Felix Bachmann mit dem Kopf verlängert, doch der heranrutschende Frahn verpasste die Kugel um wenige Zentimeter. Die Situation war für das Chemnitzer Spiel bezeichnend, denn den engagierten Platzherren fehlte immer wieder die Genauigkeit. Von den Gästen war nach der Führung nur noch wenig zu sehen. Es gab einige Konter, bei denen vor allem Grimaldi immer wieder für Gefahr sorgte. Gefährlich wurde es auch in der 41. Minute als Nico Rinderknecht mit einem Distanzschuss am glänzend reagierenden Kunz scheiterte.

In der zweiten Hälfte belohnte sich Chemnitz endlich mit dem verdienten Ausgleich: Florian Hansch, der bis zur Grundlinie durchgelaufen war, flankte ins Zentrum, wo Tom Baumgart die Kugel in die Maschen setzte (53.). Der Ball war noch von den Gästen abgefälscht worden.

Doch die Freude über das 1:1 dauerte nur kurz, denn vier Minuten später legte Philipp Hoffmann von der rechten Seite für Grimaldi auf, der am langen Pfosten lauerte und nur noch einschieben musste. Nach dem erneuten Rückstand wie aus dem Nichts machte Chemnitz dennoch weiter Druck. Marcus Mlynikowski scheiterte erst in der 58. Minute am glänzend reagierenden Schulze Niehues, ehe er in der 75. Minute einen Freistoß aus 22 Metern knapp über das Tor zirkelte. Somit blieb es bei der unglücklichen Niederlage der Sachsen.