Joe Enochs (Zwickau): "Wir haben 30 Minuten in Unterzahl gespielt und in dieser Zeit einen Weitschuss zugelassen. Da sind wir sehr stolz, wie wir da aufgetreten sind. In der ersten Halbzeit kamen wir durch eine Standardsituation in Führung, dann kriegen wir den Ausgleich durch einen Handelfmeter. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Dann machen wir das 2:1 und dann verlieren wir nach einer Standardsituation die Ordnung und kriegen das 2:2. Aber das ist okay, so ist Fußball. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt. Die Chemnitzer wollten hinten herum spielen, wir haben attackiert, dann kam die Gelb-Rote Karte und das ist einfach schade. Deswegen konnten wir nicht alles nach vorn werfen, um keine weiteren Gegentore zu bekommen."