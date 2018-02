Himmelblauen antworten auf Hachinger Führung

Die wichtigste Personalie fürs Chemnitzer Selbstvertrauen zum Anfang: Nach langer Verletzungspause stand Kapitän Marc Endres wieder im Aufgebot. Sein erster Einsatz 2018. Die Chemnitzer wollten eine Reaktion auf die Pleite in Osnabrück zeigen – und sie taten es. Mit frühem Pressing ließen sie die Unterhachinger nicht zur Entfaltung kommen und versuchten ihrerseits, das Spiel aufzuziehen. Die erste gute Möglichkeit ergab sich in der zwölften Minute, als Daniel Frahn zwei Gegenspieler austanzte und knapp über den SpVgg-Kasten schoss. Vier Minuten später gerieten die Himmelblauen aber unglücklich in Rückstand. Nach einem Foul an Julius Reinhardt ließ der Schiri weiterspielen. Die Hachinger starteten einen Vorstoß, den Finn Porath mit Hilfe des rechten Innenpfosten zum 1:0 für die Gäste abschloss.



Die Chemnitzer zeigten sich nicht geschockt und antworteten mit wütenden Angriffen. Zweimal kam Dennis Grote in Schussposition, zweimal wurde er geblockt. In der 28. Minute war es dann aber soweit - die Chemnitzer erzielten den Ausgleich. Nach einem butterweichen Zuspiel von Daniel Frahn kam Florian Hansch ans Leder und überwand Hachings Keeper Korbinian Müller mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel. Das hochverdiente 1:1, an dem der Gäste-Schlussmann jedoch nicht ganz schuldlos war. Verständlicherweise kümmerte das die Himmelbaluen herzlich wenig. Tom Baumgart im Kopfballduell mit Unterhachings Finn Porath. SpVgg-Spieler Max Dombrowka beobachtet die Szene. Bildrechte: Frank Kruczynski

Gastgeber drehen Partie und trotzen in Unterzahl

Nach der Pause wollten die Hausherren mehr und gingen voll in die Offensive. Das wurde in der 50. Minute belohnt. Zunächst nagelt Grote die Kugel an den Pfosten. Tom Baumgart reagierte am schnellsten und hielt den Fuß hin – die Himmelblauen führten mit 2:1. Danach ließen die CFC-Kicker nicht locker. Baumgart versuchte es diesmal mit vollem Risiko, schoss aber in den Chemnitzer Himmel.



Nach 82 Minuten wurde es farbig, denn CFC-Spieler Alexander Dartsch sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Die Chemnitzer nun in Unterzahl gerieten in der Schlussphase gehörig unter Druck. Unterhaching warf alles nach vorn, der CFC verteidigte mit Mann und Maus. Mit etwas Glück und unbändigem Kampfgeist brachte das Bergner-Team den Dreier ins Ziel und feierte den zweiten Sieg in diesem Jahr. Derzeit sind es vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Eine Momentaufnahme, da der VfL Osnabrück am Sonntag noch bei den Sportfreunden Lotte antreten muss. Die Entscheidung: Tom Baumgart hat zum 2:1 getroffen. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer:

Claus Schromm (SpVgg Unterhaching): "Ich gratuliere Chemnnitz zu diesem eminent wichtigen Sieg. Nur haben wir diesen zu einhundert Prozent selber zu verantworten, was ich leider nicht verstehen kann. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben die Partie kontrolliert und haben auch geführt. Höchster Respekt vor dem Chemnitzer Publikum, was trotz Tabellensituation und Rückstand die Mannschaft immer unterstützt hat. Hut ab auch vor der Mannschaft des CFC, wie sie mit ihren Qualitäten den Karren wieder herausgefahren hat. Auch wenn wir bei den Toren schlecht verteidigt bzw. massiv mitgeholfen haben. Viel Glück den Chemnitzern im Abstiegskampf."