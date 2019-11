Nach der Pause erhöhte die Eintracht den Druck. Der eingewechselte Braunschweiger Mike Feigenspan kam zur ersten Chance mit einem Seitfallzieher, der am Außennetz landete (57.). Die Drangphase der Gastgeber dauerte aber nur wenige Minuten und Chemnitz wurde wieder offensiver. So verpasste Erik Tallig in der 63. Minute eine Eingabe von Pascal Itter nur knapp.

Wie aus dem Nichts fiel in der 75. Minute der Ausgleich für die Eintracht, als eine von Feigenspan gedachte Flanke an Jakubov vorbei im Tor landete. Doch damit nicht genug, denn 64 Sekunden später traf Feigenspan erneut. Diesmal köpfte der Braunschweiger einen von Jakubov abgewehrten Ball zum 2:1 in die Maschen. Chemnitz blieb im Anschluss um den Ausgleich bemüht, doch die Sachsen waren nicht mehr in der Lage, einen weiteren Treffer zu erzielen.