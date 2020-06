Albert Bunjaku langt gegen René Eckardt hin. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Den eigentlich so offensivstarken Kölnern fiel in der Folge lange Zeit nichts ein. Der wenig geforderte Tabellenletzte machte phasenweise sogar das Spiel. Mickels hatte nach Wiederanpfiff zunächst die beste Gelegenheit - aber Viktoria-Keeper Daniel Mesenhöler war am kurzen Pfosten zur Stelle (63.). Aus dem Nichts schlugen die Domstädter zurück. Einmal mehr Wunderlich vollendete den schönsten Spielzug der Partie per Direktabnahme aus zehn Metern (66.).



Der Kipppunkt im Spiel? Weit gefehlt. Bernard Kyere kam im Strafraum gegen Jannis Kübler einen Schritt zu spät - Gabriele verwandelte den fälligen Strafstoß souverän (70.). Allerdings schlug Köln noch ein entscheidendes Mal zurück. Joker Kai Klefisch wuchtete Wunderlichs scharf getretene Ecke aus sechs Metern sehenswert per Kopf in die Maschen zum 3:2-Siegtreffer (76.).