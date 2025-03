Die SG Dynamo Dresden hat am Samstag (08.03.) die Tabellenführung in der 3. Liga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm feierte am 27. Spieltag einen 1:0 (0:0)-Erfolg beim Aufsteiger Alemannia Aachen, der gleichzeitig der erste Auswärtsdreier im Jahr 2025 war, und führt die Liga nun mit 51 Punkten an.



Der Sieg war ein hartes Stück Arbeit. Den entscheidenden Treffer erzielte Niklas Hauptmann kurz vor der Pause - ausgerechnet in einer Drangphase der Alemannia, die zuvor einen Pfostentreffer zu verzeichnen hatte. Auch nach dem Seitenwechsel hatte Aachen die besseren Chancen und verpasste den Ausgleich bei mehreren Hochkarätern nur knapp.