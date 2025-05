Beide Teams begannen unter dem Vorzeichen, bloß keinen Fehler zu machen. Entsprechend verhalten agierten beide Teams in der Anfangsphase, wobei die SGD einen Tick mutiger unterwegs war. Die erste gefährliche Tor-Annäherung verbuchten dann auch die Gäste durch Sascha Risch, der einen Distanzschuss knapp über die Latte zirkelte. In der Folge wurde Bielefeld stärker. Die erste Großchance hatten die Platzherren in der 27. Minute durch Sam Francis Schreck, der nach Vorlage von Louis Oppie, der ein ständiger Unruheherd der Gastgeber war, haarscharf neben das Tor setzte. Drei Minuten später gab es eine weitere Gelegenheit der Arminia, als Mael Corboz mit einer weiteren Direktabnahme das Tor verfehlte. Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams wieder im Mittelfeld, da bis zur Pause keiner ein unnötiges Risiko eingehen wollte.