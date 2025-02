Die Auer kamen richtig gut in die Partie und drängten die Aachener in die Defensive. Tashchy mit einem satten Schuss und Bär per Kopf sorgten für die ersten gefährlichen Momente der Gastgeber, die schnell das Spiel im Griff hatten. Dachte man zumindest, denn in der 10. Minute gab es überraschend die kalte Dusche. Aue drängte und die Alemannia machte das Tor. Nach einem Eckball faustete Männel die Kugel genau vor die Füße von Beleme, der die Situation sofort erkannte und problemlos aus Nahdistanz einschob.