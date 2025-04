Was für ein wichtiger Sieg! Der FC Erzgebirge Aue hat vor 10.495 Zuschauern im heimischen Erzgebirgsstadion Borussia Dortmund II mit 2:1 (1:1) besiegt. Nach Treffern von Boris Tashchy (1:0/17.) und Paul-Philipp Besong (1:1/29.) sorgte Mika Clausen in Halbzeit zwei per Traumtor (54.) für den "Dreier". Dadurch lässt Aue den BVB hinter sich, klettert in der Tabelle auf Rang zwölf – und hat nun sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.