Nach knapp 20 Minuten fand Aue besser in die Partie und kam zur ersten guten Gelegenheit, als Ali Loune aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten traf. In der 21. Minute gab es die nächste Chance für Aue durch Marvin Stefaniak, der einen Flugkopfball knapp am langen Pfosten vorbeisetzte. In der Folge wurden die Schanzer wieder stärker, während Aue auf Nadelstiche lauerte. Einer dieser Konter führte in der 38. Minute zur Führung durch Loune, der nach Vorarbeit von Anthony Barylla aus 16 Metern vollendete.