Der FC Erzgebirge Aue hat einen Lauf. Die Mannschaft von Cheftrainer Jens Härtel gewann am Sonntag (09.03.2025) mit 2:1 (1:0) gegen Viktoria Köln und feierte damit den dritten Sieg in Folge. Anthony Barylla brachte die Auer bereits in der elften Minute in Führung. Der eingewechselte Omar Sijaric sorgte vor 8.056 Zuschauern für die Entscheidung (72.). Lex Tyger Lobinger gelang noch der Anschlusstreffer (90.+1). Durch den Sieg zogen die Veilchen nach Punkten mit dem Gegner ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle gleich. Weiter geht es für die Veilchen am Mittwoch mit dem schweren Auswärtsspiel bei Hansa Rostock.