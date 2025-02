Für Erzgebirge Aue war es das klassische "Sechs-Punkte-Spiel", dementsprechend merkte man der Mannschaft von Trainer Jens Härtel die Nervosität an. Unterhaching spielte in der Anfangsphase munter drauf los, Aue war mehr in der Abwehr gebunden. Nach zehn Minuten wurde es dann erstmals aufregend. Zunächst verhinderte FCE-Keeper Martin Männel bei einem Schuss von Fabio Torsiello mit einer starken Fußabwehr den Rückstand. Dann hatte auf der anderen Seite Aues Marcel Bär die Chance zur Führung, seinen Kopfball schlug Unterhachings Tim Knipping von der Linie. Also, durchatmen auf beiden Seiten.

Bildrechte: Frank Kruczynski