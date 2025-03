Der FC Erzgebirge Aue hat am 28. Spieltag 1:4 (1:3) in Rostock verloren. Dabei geriet das Team von Jens Härtel bei dessen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte schon kurz nach Anpfiff in Rückstand (3./Lebeau), ehe nach einer Viertelstunde der nächste Nackenschlag folgte (15./Naderi). Zwar gelang Aue die direkte Antwort (17./Bär), doch die "Kogge" sollte in Hälfte eins noch ein drittes Mal zuschlagen (35./Fröling). Als mit Marcel Bär der treffsicherste Auer noch vor der Pause verletzungsbedingt rausmusste (Verdacht auf Riss der Achillessehne), war die Partie bereits gelaufen. Hansa legte tief in Hälfte zwei letztlich noch ein weiteres Tor nach (86./Kinsombi).