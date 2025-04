Aue-Coach Härtel sah nach dem glücklich 2:1-Sieg am Wochenende gegen Stuttgart II, dem ersten Erfolg nach zuvor drei Liga-Niederlagen in Serie, nicht viel Grund für personelle Veränderungen. Lediglich den gelbgesperrten Boris Tashchy musste er ersetzten, für ihn rückte Mika Clausen in die Startformation. Dann aber wurde Härtel zu einer weiteren Änderung gezwungen. Linus Rosenlöcher fühlte sich nach dem Aufwärmen nicht richtig fit und so rückte noch Anthony Barylla in die Anfangself.