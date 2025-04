Vor ausverkauftem Haus hatte Dynamo einen Traumstart. Die Fans der Sachsen waren noch unter einer riesigen Blockfahne, da chippte Jakob Lemmer einen Ball in die Mitte zu Christoph Daferner, der direkt abzog und mit viel Effet Philip Menzel im Kasten des FCS überwand (3. Minute). Dresden hatte Blut geleckt, ließ Saarbrücken nicht zur Entfaltung kommen und schlug in der elften Minute erneut zu. Eine Flanke von Sascha Risch versuchte Bjarne Thoelke zu verhindern, fälschte die Kugel allerdings über Menzel hinüber in den eigenen Kasten. Nur kurz danach hatte Jonas Sterner die Chance auf das 3:0, scheiterte allerdings mit seinem Flachschuss an der vielbeinigen Abwehr der Saarbrücker.