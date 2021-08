Die Tore in der Partie erzielten Luc Ihorst (8.) und Enrique Pena Zauner (58.) jeweils zu Beginn beider Halbzeiten. Zwickau hatte im gesamten Spiel nur zwei Hochkaräter: Doch Marius Hauptmann (38.) per Volleyschuss und Ronny König (79.) per Kopfball scheiterten an Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic.

Das 1:0 von Luc Ihorst. Bildrechte: Picture Point