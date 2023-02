Coach Pavel Dotchev tauschte im Vergleich zum 2:1-Sieg bei Wehen Wiesbaden auf drei Positionen. So agierte der FCE mit einer komplett neuen Doppel-Sechs aus Nico Gorzel und Sam Schreck, die Ivan Knezevic (auf der Bank) und Marco Schikora (gelbgesperrt) ersetzten. Vorn musste Marvin Stefaniak für Paul-Philipp Besong weichen.

Rabihic trifft den Pfosten, Rizzuto ins Netz

Mit diesem Schlenzer scheiterte Kasim Rabihic in der 2. Minute am Pfosten. Bildrechte: IMAGO/Kruczynski Doch es ging mit einem Paukenschlag in die andere Richtung los. Kasim Rabihic schlenzte die Kugel bereits in der 2. Minute vom linken Strafraumeck an den rechten Innenpfosten, von wo das Spielgerät heraussprang. Die Erzgebirger fanden kaum in die Partie, leisteten sich viele Ballverluste. Mit einem Fernschuss erwischte ausgerechnet Calogero Rizzuto seinen Ex-Klub eiskalt, als er das Ding aus 20 Metern unhaltbar links unten ins Netz drosch (29.). Ausgerechnet Rizzuto, der sechs Jahre lang in Aue spielte und dort seine längste und erfolgreichste Station im Profifußball erlebte.

Kein Wunder also, dass der Torschütze grundsätzlich verhalten jubelte. Allerdings steckte er sich dabei den Ball unters Trikot - ein typisches Schwangerschaftszeichen. Der Mittelfeldmann erwartet zuhause wohl Nachwuchs. Direkt darauf musste Torwart Martin Männel nochmal gegen einen Distanzschuss von Luca Kerber parieren (30.). Angesichts eines Chancenverhältnisses von 3:0 war die Pausenführung mehr als verdient.

Nazarov besorgt den Blitz-Ausgleich in Hälfte zwei

Die Lila-Weißen kamen mit deutlich mehr Tempo aus der Kabine. Dimitrij Nazarov wurde im rechten Strafraumeck freigespielt, zog ab und der Ball hoppelte knapp über die Finger des unglücklich wirkenden FCS-Keepers Daniel Batz ins lange Eck (50.). Mit zunehmender Spieldauer übernahm Saarbrücken wieder das Kommando und hatte unter Abwesenheit des kranken Trainers Rüdiger Ziehl vier Riesengelegenheiten zur erneuten Führung. Adriano Grimaldi platierte zwei Kopfbälle - einen davon frei aus fünf Metern - nicht im Tor (65/75.). Männel rettete im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Rabihic, der eingewechselte Marcel Gaus wollte den Abpraller danach ins leere Tor heben, aber Männel war zurückgehechtet und bewahrte sein Team mit dem zweiten Wahnsinnsreflex in Folge vorm nächsten Rückstand (71.).

Jonjic erzielt Traumtor und fliegt vom Platz

Schiedsrichter Mitja Stegemann (Bonn) zeigt die Rote Karte für Antonio Jonjic (Aue, 2.v.l.) Bildrechte: Frank Kruczynski In einer wilden Schlussphase drehte Aue die Partie aus dem Nichts. Antonio Jonjic dribbelte im Schneckentempo an der linken Sechzehnerecke an, guckte dreimal Richtung Tor, nahm Maß und zirkelte den Ball sensationell in den rechten Torwinkel - ein absolutes Traumtor zum 2:1 (80.)! Er schien wie der gefeierte Held, ließ sich dann aber zu einer dämmlichen Tätlichkeit hinreißen. Der Stürmer warf Gegenspieler Gaus bei einer Unterbrechung den Ball gegen den Kopf. Einerseits war es eine harte Entscheidung von Mitja Stegemann (Bonn), sofort Rot zu zeigen (88.). Andererseits wirkte der nicht scharfe Wurf dennoch gezielt - und damit einfach richtig doof. Der FCE zitterte sich aber in Unterzahl durch die Nachspielzeit ins Ziel.