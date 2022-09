Beeindruckende Choreo der Auer-Fans, ein „bisschen“ Nebel auf beiden Seiten, und dann ging’s los. Den ersten nennenswerten Akzent setzten die Auer in der neunten Minute. Nazarov drückte aus der Distanz ab und bereitete damit FSV-Keeeper Sprang ein leichtes Problem, der nach vorn abprallen ließ. Danach übernahmen die Zwickauer immer mehr die Initiative, was in der 14. Minute Früchte trug. Gomez war im Nachsetzen zur Stelle und erzielte die Führung für die Zwickauer.

Riesenjubel natürlich im Zwickauer Block und auch beim Torschützen, der zu den Aue-Fans lief und provozierte. Das geht überhaupt nicht, sah auch Bundesliga-Schiedsrichter Aytekin so und zeigte dem 21-jährigen US-Boy die gelbe Karte. Die "Veilchen" hatten vier Minuten später fast die richtige Antwort parat, nach der Hereingabe von Barylla versenkte Nazarov das Leder in den Maschen. Der Treffer zählte aber nicht - der FCE-Kapitän stand knapp im Abseits. Das war es dann aber auch an Herrlichkeit für die Auer, Zwickau brachte die knappe Führung ohne Probleme in die Kabine.