Die Gastgeber zeigten in den ersten Minuten direkt viel Einsatz und fanden deutlich schneller in Spiel als Essen. Das erste Mal aufs Tor geschossen wurde aber in der 22. Minute. Dimitrij Nazarov legte sich den Ball am Elfmeterpunkt zurecht, nachdem der Schiedsrichter ein Foul ausgerechnet von Fandrich an eben jenem Auer im Sechszehner gepfiffen hatte. Mehrere Wiederholungen legen nahe, dass das eine äußerst schmeichelhafte Entscheidung zugunsten von Aue war, doch das interessierte Nazarov herzlich wenig. Trocken netzte er zum 1:0 (22.) ein – Jakob-Karl Golz entschied sich im Essener Tor für die falsche Ecke.