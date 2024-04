Unspektakuläre Ruhephasen wechselten sich in der ersten Hälfte in Aue mit Chancen auf beiden Seiten ab. Baur blockte einmal Tim Danhof für Maximilian Breunig weg, Männel parierte (28.). Marvin Stefaniaks Chip in den Sechzehner fand keinen Abnehmer (32.) und so plätscherte das Spiel der Halbzeitpause mehr oder weniger entgegen. Das sollte sich in der zweiten Hälfte ändern - auch wenn Aue nach dem Seitenwechsel recht zögerlich startete. Die Veilchen überließen den Freiburgern zunächst den Ball, schoben jedoch dennoch hoch und ließen wenig Raum für Angriffe.