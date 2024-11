Der FC Erzgebirge Aue hat am Sonnabend eine bittere Heimniederlage kassiert. Gegen Angstgegner SC Verl wurden die Veilchen beim 2:5 regelrecht zerpflückt. Im fünften Drittliga-Duell mit den Ostwestfalen verlor der FCE zum fünften Mal. Die spielerisch starken Verler beherrschten Aue von Beginn an und ließen dem Team von Pavel Dotchev keine Chance. Für Aues Trainer ist es die zweite Niederlage in Folge nach seinem öffentlich gewordenen Aus zum Saisonende.