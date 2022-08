So wie Elias Huth (l.) tat sich die komplette Mannschaft mit Wiesbadens aggressiven Pressing schwer.

Wiesbaden ließ sich in der Phase zurück fallen und kam mit gutem Umschltspiel und einem spielwitzigen Hollerbach regelmäßig zu gefährlichen Konterchancen. Emanuel Taffertshofer vollstreckte eine dieser Chancen kurz vor der Halbzeitpause zum 2:0.

Aue-Coach Timo Rost reagierte schon zur Halbzeitpause und brachte drei neue Kräfte in die Partie. Doch der frische Wind verpuffte früh, als Hollerbach nach schöner Vorarbeit von Froese zum 3:0 einschob (49.). Von dem Nackenschlag zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt erholte sich Aue nicht mehr. Ein Eigentor von Nkansah (55.) und ein weiterer Treffer von Hollerbach (61.) besiegelten den Kantersieg kurz darauf.

In der letzten halben Stunde schaltete Wiesbaden drei Gänge runter und die Partie plätscherte so dahin, bis Thiel eine Unaufmerksamkeit von Reinthaler zum 5:1 Endstand ausnutzte (76.). Kurios war der Platzverweis von Robin Heußer, der wenige Sekunden nach seiner Einwechslung vollkommen unnötig mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf ging und direkt vom Platz flog.