Trotz Unterzahl gingen die Westsachsen in der 16. Minute nach einer Ecke in Führung, als der Krefelder Stefan Velkov die Kugel ins eigene Netz köpfte.

In der Folge nahm FSV-Coach Joe Enochs einen taktischen Wechsel vor und brachte Julius Reinhardt für Ronny König (23.). Dennoch wurden die Gäste mit zunehmender Spieldauer stärker und belohnten sich mit dem Ausgleich durch Kolja Pusch, der einen 20-Meter-Hammer in die Maschen setzte. Die Krefelder drehten nun weiter auf und kamen zu weiteren Chancen. In der 40. Minute war es schließlich Muhammed Kiprit, der mit seinem Treffer aus Nahdistanz die Partie drehte. In der Nachspielzeit hatte Zwickau Glück, als Pusch per Freistoß nur den Pfosten traf.