Trainer Jens Härtel nahm bei den Gastgebern gegenüber dem Spiel in Dresden (0:0) zwei Veränderungen in der Startelf vor. Für den gelbgesperrten Rhein brachte er Rother, der im Sommer vom FCM zur den Hanseaten wechselte. Zudem spielte Türpitz für Farrona Pulido, der auf der Bank Platz nahm. Bei den Magdeburgern wechselte Coach Christian Titz nach dem 2:0 gegen Aufstiegsaspirant Ingolstadt einmal und brachte Rorig von Anfang an für Jakubiak (Reservebank).

Traumpass und Atik vollendet

Die Magdeburger ließen sich von den Rostockern nicht beeindrucken und begannen stark. Der FCM hatte mehr Balbesitz, die Hanseaten ließen den Gästen viel Raum und setzten ihr Pressing erst an der Mittellinie an. Und Magdeburg im Vorwärtsgang wurde in der 25. Minute mit der Führung belohnt. A. Müller spielte einen feinen Pass genau in die Nahtstelle, Riedel konnte Atik nicht folgen und der FCM- Angreifer vollendete überlegt zum 1:0. Bildrechte: imago images/Fotostand