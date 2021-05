Zwickauer halten gut dagegen

Die Zwickauer gingen früh drauf und ließen den Rostockern wenig Platz. Man merkte ihnen bereits in den ersten Minuten an, dass sie hier auf einen Zähler aus waren. Die Gäste wirkten gelöster, während die Rostocker nur langsam auf Touren kamen. Nach einer knappen Viertelstunde hatten dann die Gastgeber die erste gute Chance im Spiel. Breier umkurvte Stanic, sein Abschluss ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

Auf der Gegenseite ging bei den Zwickauern nach vorn nicht allzu viel. König sorgte mal mit einem Kopfball für einen Aha-Effekt, den Weg ins Ziel fand die Kugel aber nicht. Wenn den Westsachsen Gefahr drohte, dann von links. Breier wirbelte, seine Eingaben fanden aber zumeist keinen Mitspieler oder wurden von den Zwickauern entschärft.

FSV in Unterzahl und Riesendusel in der Nachspielzeit

Nach der Pause bissen sich die Rostocker weiterhin an den Gästen aus Sachsen die Zähne aus. Sie waren aktiver, aber nicht zwingend genug. Die Rot-Weißen hingegen versuchten es mit gelegentlichen Vorstößen, einer hätte fast zum Ziel geführt. In der 63. Minute bekam Drinkuth nach einem Patzer von Kolke seine Einschusschance. In letzter Sekunde schnappte sich der Rostocker Schlussmann noch das Spielgerät. Sollte Zwickau hier wirklich einen Punkt entführen?

Der geriet in Gefahr, als Frick in der 85. Minute mit der Ampelkarte vom Platz flog. Der FSV in den restlichen Minuten in Unterzahl. Und in der 94. Minute hatten die Gäste dann noch einmal richtig Dusel, als zwei straffe Schüsse von Roßbach und Sonnenberg jeweils geblockt wurden. Schließlich schnappte sich Brinkies das Leder. Durchatmen und dezent feiern, Zwickau holte beim Favoriten ein Remis.