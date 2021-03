Welcome back, nach Monaten der Tristesse auf den Rängen war die Partie zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC etwas ganz Besonderes. 777 Heim-Zuschauer durften dabei sein. Das beflügelte sofort die "Kogge", die sich in der Anfangsphase in ein Schnellboot verwandelte. Sieben Minuten waren gerademal gespielt, da konnten die Hanseaten bereits jubeln. Nach Breier-Flanke stand Verhoek am ersten Pfosten goldrichtig und köpft zum 1:0 ein. Bildrechte: imago images/Fotostand

Die Hallenser hatten einige Zeit an dem Rückstand zu knaupeln, fingen sich dann aber. Zumindest das kämpferische Moment stimmte, nach vorn ging wenig. Für einen Gefahrenmoment aus Gäste-Sicht sorgte Eberwein, der in der 23. Minute nach Sternburg-Flanke per Kopfball das Ziel um zwei Meter verfehlte. Danach versuchten es die Gäste zumeist mit weiten Bällen, Zählbares sprang dabei nicht heraus.

HFC schnuppert am Ausgleich

Die Hallenser kamen mit frischem Wind aus der Kabine. In der 47. Minute schnupperte das Schnorrenberg-Team am Ausgleich, doch Nietfeld scheiterte aus Nahdistanz an Kolke, der den Ball noch aus dem Eck fischte. Das gab Mut für die Saalestädter, aber auch die Rostocker blieben gefährlich.

Brei ließ in der 58. Minute abtropfen und schoss per Vollspann haarscharf vorbei. Auf der Gegenseite war es Halles Papadopoulos, der wenig später nach einem Eckstoß das Leder knapp über den Kasten der Hanseaten zirkelte. Wohin neigte sich die Waage? Rostocks Sonnenberg hätte gut zehn Minuten vor Ultimo alles klar machen können, seinen Kopfball entschärfte HFC-Schlussmann Müller mit beiden Fäusten. Die drohende Niederlage vor Augen, fighteten die HFC-Kicker bis zum Schlusspfiff. Letztendlich fehlten ihnen die Ideen und das Quäntchen Glück zum Torerfolg.

Das sagten die Trainer