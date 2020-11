Schon unter der Woche hatte Dynamo-Trainer Markus Kauczinski um Kapitän Sebastian Mai (Erkältung) und Marvin Stefaniak (Oberschenkelprobleme) gebangt. Und in der Tat, beide gehörten in Rostock nicht zum Kader. An der Grundordnung der Mannschaft änderte sich trotzdem nichts. Paul Will und Kevin Ehlers rückten in die Startelf.

Auch auf dem Spielfeld bemerkte man das Fehlen der beiden Eckpfeiler nicht. Dresden bot von Beginn an gefälligen Fußball, der durch eine enorme Effizienz untermauert wurde. Drei Chancen hatte Dynamo in Halbzeit eins und alle drei führten zu Toren. Zunächst profitierte Christoph Daferner von einem katastrophalen Fehlpass von Rostocks Damian Roßbach (14.), dann schlug die Stunde von Routinier Marco Hartmann, der im Stile eines Mittelstürmers für das 2:0 sorgte (30.). Doch das war es noch nicht. So vollendete Ransford Königssdorffer einen schönen Angriff zum 3:0 (40.).

Christoph Daferner sorgte für das 1:0. Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Rostock gab aber auch nach dem Dreifach-Rückstand noch nicht auf und kam über Kampf und Glück zurück ins Spiel. Bei einem Zweikampf zwischen Kevin Ehlers und Pascal Breier verlor der Dynamo-Verteidiger seinen Stand und musste Darmstadts Knipser vorbeiziehen lassen. Im Eins-gegen-eins war Dresdens Torwart Kevin Broll dann machtlos (43.).

Die zweite Halbzeit war zunächst arm an Highlights, zumindest so lange, bis Hansa die Zügel enorm anzog. Die besten Chancen in der Schlussphase hatte Bentley Baxter Bahn, der aber einmal an der Brust von Hartmann scheiterte (75.) und einmal an der tollen Parade von Broll (82.). Dann war Schluss.