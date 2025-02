Nach der Partie gab Dynamo Dresden in einer Pressemitteilung die Beschädigung einer Sektorentrennung zu, kritisierte darüber hinaus aber das Zünden von Pyrotechnik aus dem Hansa-Fanblock. Die Pyros seien "in großen Teilen gezielt in den Bereich der Dresdner Fans befördert" worden. Dabei seien mehrere Anhänger verletzt worden.

Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer sagte: "Ein derartig aggressiver und gezielter Angriff auf unsere Fans ist in keiner Weise verständlich und für uns nicht hinnehmbar. Wenn Menschen gezielt andere Personen mit Feuerwerkskörpern attackieren und so schwere Verletzungen in Kauf nehmen, dann muss man von einem Versagen aller Sicherheitsorgane sprechen. Bereits im Vorfeld der Partie wurden hierbei Spieler unserer Mannschaft bei der Erwärmung mit Leuchtfackeln beschossen und so in Gefahr gebracht. Die Bilder in der Halbzeitpause übertrafen dies dann deutlich. Wir müssen diese Vorkommnisse schnellstmöglich mit dem F.C. Hansa auswerten, um klare Erkenntnisse zu erlangen."