Die Rostocker durften ihren Erfolg mit 7.500 Fans im Ostseestadion feiern, der größten Fußball-Kulisse in Deutschland am Wochenende. Die Landesregierung in Schwerin hatte am vergangenen Dienstag unter strengen Hygieneauflagen die Zuschauer zugelassen. Vor dem Stadion hatten sich nach Angaben der Bundespolizei bis zu 3.000 Fans versammelt. In der Arena waren während des Spiels immer wieder Böller von außen zu hören. Aber auch im Stadion wurde Pyrotechnik gezündet.