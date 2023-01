Früher Auer Rückstand nach Blackout

Der FC Erzgebirge Aue hatte sich nach einer gelungenen Vorbereitung viel vorgenommen. Trainer Dotchev änderte die Startelf im Vergleich zum letzten Pflichtspiel im November glich auf sechs Positionen. Dann aber passierte den Veilchen gleich in der neunten Minute ein schwerer Patzer. Nach einem weiten Ball waren Korbinian Burger und Keeper Martin Männel uneins, wer eingreift. Justin Butler nutzte die Chance und netzte aus Nahdistanz ins leere Tor ein. Aue schüttelte sich, kam aber mit dem frühen Pressing von Ingolstadt zunächst nicht zurecht. Doch das Spiel wurde ab der 25. Minute offener und Omar Sijaric hatte in der 32. Minute die große Ausgleichchance, scheiterte aber aus 16 Metern an Keeper Marius Funk. Justin Butler bejubelt den frühen Führungstreffer für Ingolstadt. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Gegen Ende der ersten Halbzeit nahm die Partie noch einmal an Fahrt auf, zunächst stand der FCI nah am 2:0. Pascal Testroet legte auf den startenden Maximilian Dittgen auf, der aus acht Metern den Ball an Männel und dem Tor vorbeilegte. Aue wirkte etwas unsortiert und schlug dann in der Nachspielzeit selbst zu. Marvin Stefaniak prüfte zunächst aus 18 Metern Funk, Antonio Jonjic schaltete am schnellsten und traf aus fünf Metern ins rechte Eck zum 1:1. Große Aufregung dann noch kurz vor dem Pausenpfiff, als Calivn Brackelmann Sijaric mit dem Ellenbogen zu Boden beförderte , der Pfiff und die mögliche Rote Karte aber ausblieben.

Mutige Veilchen werden belohnt

Das Tor gab Aue Mut, die Veilchen dominierte nach dem Wechsel, erkämpften sich mehr Spielanteile. Und belohnte sich endlich. Paul-Philipp Besong lief in der 67. Minute in den Strafraum und wurde von Hans Nunoo Sarpei gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dimitrij Nazarov sicher ins rechte Eck. Ingolstadt machte nun mehr Druck, Aue stand aber über weite Strecken gut, kämpfte um jeden Ball. Und wenn mal einer durchkam, wie beim Knaller von Marcel Costly, klärte Martin Männel mit einem tollen Reflex (74.). In der Schlussphase hielten die Sachsen dann geschickt den Ball weg vom eigenen Strafraum und rissen nach fünf Nachspielminuten die Arme in die Luft. Dimitrij Nazarov bringt Aue per Elfmeter in Führung. Bildrechte: IMAGO/foto2press

Stimmen zum Spiel