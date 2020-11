Routinier Gjasula sollte mehr Präsenz ins Zentrum und Qualität in den Spielaufbau der Elbestädter bringen. Das ließ sich auch sichtbar gut an. Magdeburg war gut drin in der Partie und gegen die heimstarken Ingolstädter (vier Siege aus fünf Spielen) auch offensiv druckvoller. Dabei spielte sich wiederholt der ebenfalls neu ins Team gerückte Florian Kath in den Vordergrund. Zunächst wehrte FCI-Keeper Fabijan Buntic Kaths Versuch aus 17 Metern zur Seite ab, dann verkürzte er wiederum gegen Kath nach Luka Sliskovic' gutem Zuspiel geschickt den Winkel (13./15.).