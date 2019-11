Auf dem Platz ging es direkt zur Sache. Schon in der Anfangsphase wurde klar, dass sich Johannes Brinkies auf einen arbeitsreichen Nachmittag einstellen muss. Zunächst wurde der FSV-Keeper von Maximilian Thalhammer geprüft (4.), dann hätte Stefan Kutschke per Kopf beinahe für die Führung der Schanzer gesorgt (18.). Brinkies war aber auf dem Posten und konnte ein ums andere Mal einen Gegentreffer verhindern. Doch dann war der Bann gebrochen: Nach einem Schuss von Kutschke, den Brinkies nur abklatschen ließ, war Dennis Eckert Ayensa zur Stelle und schob zum 1:0 ein (27.). Zwickau reagierte stark, klatschte erst einen Ball auf die Latte und kam dann durch Ronny König zum 1:1 - sein erstes Tor seit vier Spielen (31.). Zwickau war noch gar nicht richtig mit dem Feiern fertig, da zappelte der Ball erneut im eigenen Tornetz. Wieder war es Eckert Ayensa, der vom Stadionsprecher als Torschütze angesagt wurde (33.). Zwickau versuchte sich zu sammeln, musste aber noch einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Dieses Mal trug sich Kutschke in die Torschützenliste ein, nachdem er einen strittigen Strafstoß verwandelt hatte (40.). Für den Schlusspunkt der ersten Halbzeit sorgte Morris Schröter, dem in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer gelang (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber deutlich besser aus der Kabine. Ingolstadt machte Druck, erspielte sich aber nicht mehr so viele Chancen wie noch in der ersten Halbzeit. Eine gute Möglichkeit, auf 4:2 zu erhöhen, hatte Marcel Gaus, der Brinkies per Freistoß zu einer Glanztat zwang (53.). Auch wenn sich Ingolstadt spielerisch besser präsentierte, war der FSV mit nur einem Tor Rückstand weiter im Spiel. Um ein Haar hätten Elias Paul Huth (61.) und Julius Reinhardt (76.) sogar für den Ausgleich gesorgt, doch bei ihren Abschlüssen fehlte es an Genauigkeit. Die wiederum bewies der eingewechselte Maximilian Beister, der in der Schlussphase per Fernschuss für die Entscheidung und den 4:2-Endstand sorgte (85.).